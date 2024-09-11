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        Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi

        Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 10 milyon 800 bin liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:14 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:39
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        Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi
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        Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 10 milyon 800 bin liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiğini bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Tarsus İcra Müdürlüğü memurlarının, avukat eşliğinde makam odasındaki eşyaları muhafaza altına aldığı belirtildi.

        Borca ilişkin uzlaşma talebinin kabul edilmediği bildirilen açıklamada, "Tarsus Belediyesinin dosyalardaki ana borcu 5 milyon 476 bin 400 liradır ancak ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bine çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebi kabul edilmemiştir ve icra işlemlerine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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