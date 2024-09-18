Mersin'de TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali devam ediyor

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti.

Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda organize edilen final yarışlarında 45 takımdan 451 yarışmacı mücadelesini sürdürüyor.

Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.