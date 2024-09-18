Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Gaziler Günü mesajı

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:20 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Gaziler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Topsakaloğlu, mesajında, Türk milletinin var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı her zaman canı pahasına mücadele ettiğini belirtti.

        Kaymakam Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

        "Ülkesini ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Millet olarak, vatanına ve milletine karşı duyduğu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getiren gazilerimize ve şehitlik mertebesine ulaşmış olan vatan evlatlarına karşı yapılacak olan en anlamlı teşekkürün, onların bizlere emanet ettiği devletimize, bayrağımıza ve her geçen gün gelişen demokrasimize sahip çıkmak olduğunun bilinci içerisindeyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve huzur dolu ömürler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Mersin'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali dev...
        Mersin'de TEKNOFEST'in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali dev...
        Mersin'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü, kardeşi ağır ya...
        Mersin'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan sürücü öldü, kardeşi ağır ya...
        Mersin'de 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de 261 kilo 720 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Mersin'de drift yapan sürücüye 51 bin 649 lira ceza verildi
        Mersin'de drift yapan sürücüye 51 bin 649 lira ceza verildi
        Mersin'de 262 kilo metamfetamin yakalandı
        Mersin'de 262 kilo metamfetamin yakalandı