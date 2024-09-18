Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'ndan, Gaziler Günü mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Türk milletinin var olduğu günden bu yana, ülkesine, milli ve manevi değerlerine, birlik ve beraberliğine yönelen tehditlere karşı her zaman canı pahasına mücadele ettiğini belirtti.

Kaymakam Topsakaloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkesini ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur. Millet olarak, vatanına ve milletine karşı duyduğu sorumluluğu en güzel şekilde yerine getiren gazilerimize ve şehitlik mertebesine ulaşmış olan vatan evlatlarına karşı yapılacak olan en anlamlı teşekkürün, onların bizlere emanet ettiği devletimize, bayrağımıza ve her geçen gün gelişen demokrasimize sahip çıkmak olduğunun bilinci içerisindeyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ve huzur dolu ömürler diliyorum."