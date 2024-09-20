Mersin'de bisikletliler Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutladı

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kutlandığı etkinliğe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Türkiye, İran, Irak ve Azerbaycan'dan sporcular katıldı.

Remziye Günay Eryılmaz Bisiklet Eğitim Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Bisiklet Derneğince bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası Bisiklet Festivali" kapsamında bisiklet turu organize edildi.

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