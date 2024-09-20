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        Selçuk Bayraktar, Mersin'deki TEKNOFEST yarışmalarına katılan takımlarla buluştu:

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında mücadele eden takımlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:25 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:30
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        Selçuk Bayraktar, Mersin'deki TEKNOFEST yarışmalarına katılan takımlarla buluştu:
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        TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında mücadele eden takımlarla bir araya geldi.

        Bayraktar, Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda final müsabakaları süren İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı izledi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan ile takımların stantlarını gezip projeleri inceleyen Bayraktar, gençlerle sohbet etti.

        ASELSAN yürütücülüğündeki yarışmanın önemine vurgu yapan Bayraktar, katılımcıları kutladı.

        Bayraktar, programının devamında TEKNOFEST kapsamında ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nın Erdemli Balıkçı Barınağı'ndaki finaline katılan takımlarla bir araya geldi.

        Öğrencilerin uzaktan kumandalı veya otonom görev icra edebilen deniz araçlarını inceleyen Bayraktar, katılımcılarla "TEKNOFEST pozu" verip fotoğraf çektirdi.

        Gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, şunları ifade etti:

        "Sizler, ülkemizi tam bağımsız, müreffeh yarınlara taşıyacak nesillersiniz. Sizler, geleceğin mimarısınız. Bizlerin de yaptığı bütün işler böyle ufacık takımlarla başladı. Sizler inşallah dünyanın tarihini değiştirecek eserlere imza atacaksınız. Dünyanın bu karanlık gidişatına merhem olacak nesiller sizlersiniz. Sizlerin bir ağabeyi, kardeşi ve yol arkadaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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