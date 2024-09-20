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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 21:00 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:00
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Diack, Rivas, Fernandes, Aboubakar

        Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Ahmet Aslan, Seferi, Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş

        Gol: Dk. 27 Seferi (Sipay Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Fernandes (Hatayspor) Dk. 34 Celustka, Dk. 45+2 Mohammed (Sipay Bodrum FK)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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