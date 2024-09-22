Mersin'de aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "kasten öldürme" ve "dolandırıcılık" suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan 2 hükümlünün ikametleri belirlendi.
Tarsus ve Yenişehir ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonlarda yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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