Mersin'de doktor ve hemşireyi darbettiği iddia edilen hasta yakını tutuklandı

Grup adına konuşan uzman doktor Çağlar Özen, güvenli ortamlarda çalışmak istediklerini belirterek, "Yaşadığımız üzüntü ve travma çok büyük. Hepimize geçmiş olsun. Bizler toplum sağlığı ve kendimiz için dayanışma içinde mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Yalınayak ASM önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, olayı protesto etti.

Darp raporu alan doktor ve hemşire, Süleyman K'den şikayetçi oldu.

İddiaya göre odadan çıkmamakta direnen zanlı, tartıştığı hemşire Ayşegül Yasemin Bayram'ın boğazını sıktı, araya girmeye çalışan aile hekimi Bayram Yılmaz'ı da darbetti.

Mersin'de hamile eşinin muayenesi için gittikleri Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) doktor ve hemşireyi darbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

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