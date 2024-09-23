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        Mersin'de park halindeki 3 araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:56 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:21
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        Mersin'de park halindeki 3 araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ramazan E'nin kullandığı 33 ALM 171 plakalı otomobil, Alata Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda sıra bekleyen kişilere ait otomobil, kamyonet ve panelvana çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ramazan E. ve yanındaki Hidayet A, sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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