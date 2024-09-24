Mut'ta "pat pat" diye tabir edilen araçların ilçe merkezine girişi yasaklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çapa yapma amacıyla üretilen ancak arkasına takılan römorkla insan ve yük taşımacılığında da kullanılan araçların tehlike oluşturduğu belirtildi.

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