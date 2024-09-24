Mut'ta "pat pat" diye tabir edilen araçların ilçe merkezine girişi yasaklandı
Mersin'in Mut ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarının ilçe merkezine girişi yasaklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarının ilçe merkezine girişi yasaklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çapa yapma amacıyla üretilen ancak arkasına takılan römorkla insan ve yük taşımacılığında da kullanılan araçların tehlike oluşturduğu belirtildi.
Açıklamada, "Çapa motoruyla ilçe merkezine giriş yapanların araçları bağlanıp otoparka çekilecek." ifadesi kullanıldı.
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