Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde atık toplayan Cennet B, bir poşette bebek cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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