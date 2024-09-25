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        Mersin'de motosikletlere yönelik uygulamada 114 sürücüye para cezası verildi

        Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada 114 kişiye 859 bin 290 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:07
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        Mersin'de motosikletlere yönelik uygulamada 114 sürücüye para cezası verildi
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        Mersin'de polis ekiplerinin motosiklet sürücülerine yönelik uygulamada 114 kişiye 859 bin 290 lira para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik dün gece saatlerinde başlatılan uygulama 20 noktada yapıldı.

        Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmaya 250 polis katıldı.

        Uygulamada motosiklet sürücülerinin ehliyetleri kontrol edildi, Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı.

        Kent genelinde sabah saatlerine kadar süren çalışmada, 1674 motosiklet durdurularak ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildi.

        Çalıntı ve hacizli olan 4 motosikletin ele geçirildiği, eksikleri olduğu belirlenen 5 motosikletin trafikten men edildiği çalışmada, 114 sürücüye 859 bin 290 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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