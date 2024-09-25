Mersin'de motosikletlere yönelik uygulamada 114 sürücüye para cezası verildi

Çalıntı ve hacizli olan 4 motosikletin ele geçirildiği, eksikleri olduğu belirlenen 5 motosikletin trafikten men edildiği çalışmada, 114 sürücüye 859 bin 290 lira ceza uygulandı.

Kent genelinde sabah saatlerine kadar süren çalışmada, 1674 motosiklet durdurularak ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik dün gece saatlerinde başlatılan uygulama 20 noktada yapıldı.

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