Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

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