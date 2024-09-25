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        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:13
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        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçecek Atakaş Hatayspor, 8. haftada Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

        Dar alan çalışması gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

        Hatay ekibi, hazırlıklarına günde çift idmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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