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        Bozyazı'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:16 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:16
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        Bozyazı'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Bozyazı Kaymakamlığındaki toplantı, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında yapıldı.

        Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kurumların bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

        Topsakaloğlu, koordineli çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Bu illetten kurtulmak ve çocuklarımıza etkisini sıfıra indirmek için mücadelemiz hep sürecek." ifadesini kullandı.

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