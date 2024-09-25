Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde önceki gün atık toplayan Cennet B. tarafından bir poşette bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkartılan bebeğin annesi Y.Ç. ile onun annesi F.Ç. tutuklanırken, F.Ç'nin babası M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde önceki gün atık toplayan Cennet B. bir poşette bebek cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.