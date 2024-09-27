Mersin'de konteyner evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde konteyner evde çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde konteyner evde çıkan yangın söndürüldü.
Bir anne ve oğlunun Yarenbelen Mahallesi Suyolu Sokak'ta yaşadığı konteyner evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında anne ve oğlunun dışarda olduğu öğrenildi.
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