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        Mersin'de düzenlenen 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu başladı

        Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 10:18 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:57
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        Mersin'de düzenlenen 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu başladı
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        Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu başladı.

        Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi Sahili'nde başlayan maratonda sporcular 8 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergileyecek.

        Katılımcılar, koşu sırasında Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerleri de görecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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