Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Dar alan ve 5'e 2 top kapma çalışması yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Kulübün açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, 8. haftada 5 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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