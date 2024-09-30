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        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, 8. haftada 5 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 21:00 Güncelleme: 30.09.2024 - 21:00
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        Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, 8. haftada 5 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor ile Mersin'de yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre Hataysporlu futbolcular, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman yaptı.

        Dar alan ve 5'e 2 top kapma çalışması yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Bordo-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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