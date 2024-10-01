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        Mersin'de okullarda "siber farkındalık" eğitimi verildi

        Mersin'de jandarma, öğretmen ve öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:55
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        Mersin'de okullarda "siber farkındalık" eğitimi verildi
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        Mersin'de jandarma, öğretmen ve öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personeli, Erdemli ilçesindeki Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus ilçesindeki Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Okullarda düzenlenen eğitimlerde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğretmen ve öğrencilere bilgi verildi, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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