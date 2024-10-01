Yeni Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlüğe Ergün Penbe getirildi
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Ergün Penbe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Ergün Penbe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, imza törenine ilişkin görüntülere yer verildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli futbol adamı Ergün Penbe ile teknik direktörlük görevi için 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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