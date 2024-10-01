Yeni Mersin İdmanyurdu'nda teknik direktörlüğe Ergün Penbe getirildi

Açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli futbol adamı Ergün Penbe ile teknik direktörlük görevi için 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, teknik direktörlük görevi için eski milli futbolcu Ergün Penbe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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