Hatayspor-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici oyun değil." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıkları maçta iki puan kaybettiklerini belirtti.

İki takımın da tehlikeli ataklar yaptığını ifade eden Güneş, "İlk yarıda hiçbir isabetli orta atamadık. Top kaybı sonrası tekrar bize tehlike oldu. Şu anda oynadığımız oyun tatmin edici oyun değil. Bunu zaten daha önce de paylaştık. Burada bir maç kazanarak biraz daha nefes almak istiyorduk. Puan da önemli 3 puan ama özellikle oyun olarak güçlü bir oyun istiyorduk." diye konuştu.