Tarsus'ta lise öğrencilerine çorba ikram edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.
Kaymakamlık himayesinde Tarsus Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğinde "Devletin Eli Sofranın Bereketi" projesi hayata geçirildi.
Proje kapsamında Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere çorba ikram edildi.
Etkinliğin her çarşamba farklı okullarda yapılacağı bildirildi.
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