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        Tarsus'ta lise öğrencilerine çorba ikram edildi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:00
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        Tarsus'ta lise öğrencilerine çorba ikram edildi
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde lise öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu.

        Kaymakamlık himayesinde Tarsus Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğinde "Devletin Eli Sofranın Bereketi" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki öğrencilere çorba ikram edildi.

        Etkinliğin her çarşamba farklı okullarda yapılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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