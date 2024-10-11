Mersin'de tarihi okulda çıkan yangın hasara neden oldu

Yeni Mahalle İstiklal Caddesi'ndeki tarihi Ocak İlköğretim Okulu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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