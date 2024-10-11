Mersin'de tarihi okulda çıkan yangın hasara neden oldu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde tarihi okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde tarihi okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yeni Mahalle İstiklal Caddesi'ndeki tarihi Ocak İlköğretim Okulu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında tarihi okulda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.