Anamur'da polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendirme yaptı
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
Mersin'in Anamur ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıklıkla kullanılan caddelerde vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşlara telefon ve internet aracılığıyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerini anlatan ekipler, broşür dağıttı.
İlçede bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.
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