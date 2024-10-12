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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:26
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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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