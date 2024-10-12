Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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