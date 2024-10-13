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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ partisinin Mersin 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Mersin 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 17:36 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:05
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ partisinin Mersin 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Mersin 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Özdağ, Mezitli ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mersin 2. Olağan İl Kongresi'nde kentte büyük atılım içinde olacaklarını söyledi.

        Partililerin halkla iç içe hareket etmesi gerektiğini belirten Özdağ, şöyle konuştu:

        "Halk, Zafer Partisi'nin söylediklerinin doğru olduğunu biliyor. Halkın bizi televizyon ve sosyal medyada görmesi yetmiyor. Halk, teşkilatımızı sahada görmek istiyor. Onun için sizler, Mersin ve ilçelerinde sokakta olmalısınız. Partimizin mesajlarını esnaf, üretici, çiftçi, öğrenci ve ev hanımlarına iletmelisiniz. Bunları yaparsak partimizin gerçekleşen büyümesi çok daha hızlı olacaktır."

        Özdağ, iktidar olmaları halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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