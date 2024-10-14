Akdeniz Belediyesi, tacizle suçlanan personeli görevinden uzaklaştırdı

"Taciz beyanında bulunan kadın personelin talebi üzerine kendisinin de rızası alınarak 8 Ekim'de başka bir birime görevlendirmesi gerçekleşmiştir. İddiada adı geçen erkek personel ise idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar işten uzaklaştırılmıştır."

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan iki personel arasında 4 Ekim'de tartışma çıktığı belirtildi.

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