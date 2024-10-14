Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İdmanda oyuncular pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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