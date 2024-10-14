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        Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:16 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:47
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        Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        İdmanda oyuncular pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

        Sivasspor ile Hatayspor, 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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