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        Mersin'de pikaba çarpıp devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde cipin park halindeki pikaba çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:44 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:13
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        Mersin'de pikaba çarpıp devrilen cipteki 4 kişi yaralandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde cipin park halindeki pikaba çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 33 ALJ 816 plakalı cip, Mahmudiye Mahallesi Bahçeler Caddesi'nde park halindeki 33 TZ 676 plakalı pikaba çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen cipteki 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cip ve pikabın yanı sıra caddedeki 4 otomobilde de hasara neden olan kazı anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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