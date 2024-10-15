Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

İdmanda oyuncular pas drili ve dar alan çalışması yaptı, kaleciler ise bir süre takımdan ayrı çalıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

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