Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 00:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'in Erdemli ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

        N.Ö. idaresindeki 33 AGS 685 plakalı otomobil D-400 kara yolu Alata Mahallesi'nde önce 33 MB 6930 plakalı motosiklete ardından karşı şeride geçip Ş.D'nin kullandığı 33 TY 486 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada 4 kişi yaralandı, sürücü N.Ö. otomobilde sıkıştı.

        Olay yerine sevk edilen ekipler N.Ö'yü bulunduğu yerden çıkarttı.

        Yaralılar ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        İran'da petrol rafinerisinde yangın
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        Havalar soğuyacak
        Havalar soğuyacak
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar

        Benzer Haberler

        Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Mersin'de otoyol jandarması göreve başladı
        Mersin'de otoyol jandarması göreve başladı
        Cip, kamyonete çarptı: 4 yaralı
        Cip, kamyonete çarptı: 4 yaralı
        Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Bozyazı'da öğretmen ve öğrencilere okul geçidi görevlisi eğitimi verildi
        Bozyazı'da öğretmen ve öğrencilere okul geçidi görevlisi eğitimi verildi
        Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde türbin tesisinin basınç rotoru montajland...
        Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde türbin tesisinin basınç rotoru montajland...