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        Hatayspor'da Sivasspor maçının mesaisi sürüyor

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:55 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:15
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        Hatayspor'da Sivasspor maçının mesaisi sürüyor
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mersin'de Macit Özcan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

        İdmanda pas drili, top kapma, taktik ve şut çalışması yapıldı.

        Sivasspor ile Hatayspor, 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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        Galeri

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