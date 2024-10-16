Bozyazı'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarının yakınındaki araçları kontrol etti.
Şüpheli kişileri Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulayan ekipler, öğrenci servislerini denetledi.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
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