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        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanında çıkan yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:40 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:46
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        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanında çıkan yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.

        Akdere Mahallesi bulunan zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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