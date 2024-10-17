Mersin'de zirai alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanında çıkan yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanında çıkan yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Akdere Mahallesi bulunan zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.
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