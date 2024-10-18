Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından eylülde 322,3 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, birliğin eylül ayında 322,3 milyon dolarlık dış satım yaptığını bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, küresel talepteki gerileme, yakın coğrafyalardaki savaşlar ve girdi maliyetleri gibi nedenlerin eylül ihracat rakamlarına olumsuz yansıdığını belirtti.

Birliğin ihracatına ilişkin bilgi veren Çağan, "Eylül ayında 322,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Bölge ihracatında mineral yakıtlar ve yağlar grubunun dış satımda 142,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını belirten Çağan, şunları kaydetti: