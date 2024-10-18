Mersin merkezli 9 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, aramalarda tabanca ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasın göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve örgütün faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.

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