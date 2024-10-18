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        Mersin merkezli 9 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

        Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:27
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        Mersin merkezli 9 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı
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        Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasın göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve örgütün faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu 13 zanlının kimliği belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'a operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, aramalarda tabanca ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

        Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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