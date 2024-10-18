Mersin merkezli 9 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı
Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin merkezli 9 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasın göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının desteğiyle DEAŞ'ın finans kaynaklarının ortaya çıkarılması ve örgütün faaliyetlerinin deşifresi amacıyla çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu 13 zanlının kimliği belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'a operasyon düzenlendi.
Operasyonda 13 şüpheli yakalandı, aramalarda tabanca ve çok sayıda materyal ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
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