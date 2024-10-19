Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adreslerde 13 bin 420 sentetik hap, 2 kilo 445 gram sentetik uyuşturucu, 395 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin kimliği belirlendi.

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