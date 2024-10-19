Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kayacı Mahallesi Mergin Köprüsü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 2 arazöz, su tankları ile çok sayıda personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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