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        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:18
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        Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

        Beydili Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 arazöz ile 3 su ikmal aracı sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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