Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.
Beydili Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 arazöz ile 3 su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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