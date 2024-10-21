Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 arazöz ile 3 su ikmal aracı sevk edildi.

Beydili Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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