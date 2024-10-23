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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Don Kişot balesini 26 Ekim'de seyirciyle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:21
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Don Kişot balesini 26 Ekim'de seyirciyle buluşturacak.

        MDOB'un açıklamasına göre, İspanyol yazar Miguel de Cervantes Saavedra'nın aynı isimli romanından esinlenilen bale, 26 Ekim Cumartesi saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Eserin yönetmenliğini MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ile başkoreograf Ender Üçdemir üstlenecek.

        Orkestra şefliğini Kandemir Artun Hoinic'in yapacağı Don Kişot balesinin kostüm ve dekor tasarımı Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz, video ve projeksiyon tasarımı ise Umut Özdemir imzası taşıyor.

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