Mersin Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot balesini sahneleyecek

Orkestra şefliğini Kandemir Artun Hoinic'in yapacağı Don Kişot balesinin kostüm ve dekor tasarımı Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz, video ve projeksiyon tasarımı ise Umut Özdemir imzası taşıyor.

Eserin yönetmenliğini MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ile başkoreograf Ender Üçdemir üstlenecek.

MDOB'un açıklamasına göre, İspanyol yazar Miguel de Cervantes Saavedra'nın aynı isimli romanından esinlenilen bale, 26 Ekim Cumartesi saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.