Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar'ın cenazesi defnedildi
Mersin'in Yenişehir ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi.
Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çağlar için Eski Mezitli Mahallesi'ndeki mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi.
Çağlar'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Törene, Çağlar'ın yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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