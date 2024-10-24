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        Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar'ın cenazesi defnedildi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:43
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        Mersin'de vefat eden Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar'ın cenazesi defnedildi
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Doğan Çağlar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çağlar için Eski Mezitli Mahallesi'ndeki mezarlıkta cenaze töreni düzenlendi.

        Çağlar'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

        Törene, Çağlar'ın yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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