Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Strandberg, Rivas, Aboubakar
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Bourabia, Nazon, Cardoso
MERSİN
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