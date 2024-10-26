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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:43 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:11
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Strandberg, Rivas, Aboubakar

        Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Bourabia, Nazon, Cardoso

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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