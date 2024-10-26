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        Hatayspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Sonuçta 1-0 da olsa galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:34
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        Hatayspor-Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Bellona Kayserispor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Sonuçta 1-0 da olsa galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi." dedi.

        Kaloğlu, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı takımını tebrik ettiğini söyledi.

        Oyuncularının çok iyi mücadele örneği gösterdiğini dile getiren Kaloğlu, iki takım oyuncularının sıcak havada maç oynadığını kaydetti.

        - "Galibiyet almak için geldik"

        Her iki takım için galibiyetin çok önemli olduğuna değinen Kaloğlu, şöyle devam etti:

        "Tabii ki biz uzun zamandır galip gelemeyen bir takımız ve bunun baskısını her hafta hissediyorduk. Bizim için kırılma maçı bu oldu. Galibiyet almak için geldik. Ona göre de stratejimizi, kurgumuzu belirledik. Dizilişimizi de değiştirdik. Başka bir formasyonda karşılaşmaya çıktık. Oyuncu kardeşlerimden istediklerimi sahaya yansıtmaya çalışmalarını istiyordum. Bu beni sevindiren taraf oldu. Maçın içinde de o boşlukları ve üçgenleri bulacağımızı düşünüyorduk. Bunları da söyledik zaten. Gösterdik de. Sonuçta bir tane de gol atarak galip geldik."

        Karşılaşmada daha fazla gol atabilecekleri pozisyonları bulduklarını ancak değerlendiremediklerini dile getiren Kaloğlu, "Sonuçta 1-0 da olsa galip gelmek ve gol yemeden bu karşılaşmayı bitirmek bizim için önemliydi. Çocukların üstündeki bu baskının bir nebze kalktığını, önümüzün daha da açıldığını düşünüyorum." diye konuştu.

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