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        Hatayspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Mersin'de Bellona Kayserispor'a 1-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, daha fazla çalışacaklarını ve takımı daha iyi bir yere getireceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:49
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        Hatayspor-Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Mersin'de Bellona Kayserispor'a 1-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, daha fazla çalışacaklarını ve takımı daha iyi bir yere getireceklerini söyledi.

        Çalımbay, Mersin Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenildikleri için üzgün olduklarını ve söyleyecek bir şeylerinin olmadığını kaydetti.

        Takıma geldiğinden bu yana 5. karşılaşmaya çıktığını hatırlatan Çalımbay, bu maçlarda bireysel hatalardan goller yediklerini ifade etti.

        Çalımbay, bireysel hataya bir şey yapılamayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Biz oyunculara maçtan önce karşı takımı, her şeyi anlatıyoruz. Futbol, hatalar oyunu. Maalesef bu bizde sürekli şekilde oldu. Hemen hemen her maçımızda yediğimiz gollerde mutlaka bireysel hatalarımız oldu. Bundan önce milli takım arası vardı. Çok iyi şekilde de değerlendirmiştik. Bir de biz çok geç geldik. Buraya 3-4 oyuncu alabilseydik daha farklı şeyler mutlaka olacaktı. Biz, aldığımız takımla yolumuza devam ettik."

        - "Daha fazla çalışacağız"

        Bu süreçte iyi şeyler de yaptıklarına değinen Çalımbay, karşılaşmalarda pozisyonlara girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini dile getirdi.

        Bu maçın ilk dakikalarında 2 önemli pozisyon kaçırdıklarına değinen Çalımbay, "Onların birisini atsan olay farklı şekle dönüşebilirdi. Yapacak bir şey yok. Artık devam edeceğiz. Daha fazla çalışacağız, o bizim işimiz. Takımımızı iyi bir yere kesinlikle getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bir gazetecinin "Aboubakar'ın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Rıza Çalımbay, futbolcuya saygı duyduklarını belirtti.

        Aboubakar'ın kariyerinin, her şeyinin dört dörtlük olduğunu anlatan Çalımbay, "Aboubakar, şu an bana göre istediğimiz seviyede kesinlikle değil. O biraz daha kendisiyle ilgili beklentimizi karşılasa süper olacak. Çünkü çok iyi ve golcü bir oyuncu ama şu an istediğimiz şekilde olmadı." diye konuştu.

        Futbolcunun üst üste milli takıma gittiğini aktaran Çalımbay, "Aboubakar, bu maça da zaten milli maçtan sonra geldi. Ona bağlıyorum. Bundan sonra daha iyi olur." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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