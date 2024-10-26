Mersin'de mısır yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

B.E. idaresindeki 42 AKA 91 plakalı tır D-750 kara yolu Sağlık Mahallesi'nde seyir halindeyken dorse kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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