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        Mersin'de mısır yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, mısır yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:22
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        Mersin'de mısır yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, mısır yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        B.E. idaresindeki 42 AKA 91 plakalı tır D-750 kara yolu Sağlık Mahallesi'nde seyir halindeyken dorse kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden sürücü tırı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.

        Bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle tırın dorse kısmında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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