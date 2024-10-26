Mersin Bozyazı'da çiftçilere eğitim verildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilere yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Dereköy, Narince ve Lenger mahallelerindeki çiftçilerle bir araya geldi.

Bu mahallelerde yapılan toplantılarda tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeline ilişkin çiftçilere sunum yapıldı.

Eğitimlerde çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili soruları cevaplandırıldı.