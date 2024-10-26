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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:07 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:10
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Duhan Köyiçi, Ali Osman Kanık, Süleyman Tepe

        ÇBK Mersin: Howard 35, Fauthoux 9, Araujo 3, Sinem Ataş 4, Johannes 11, Feride Şevval Akalan 7, Derin Yaya 5, İlayda Güner

        BOTAŞ: Büşra Akbaş 15, Gülşah Duman Bıçakçı, Dantas 22, Cave 13, Allen 21, Rana Uçar 3, Işık Su Güven 2, Melike Yalçınkaya 3, Buket Ünal

        1. Periyot: 15-22

        Devre: 28-44

        3. Periyot: 52-58

        Beş faulle çıkan: 39.49 Sinem Ataş (ÇBK Mersin)

        MERSİN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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