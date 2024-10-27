Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 640 litre sahte içki ele geçirildi

        Mersin'de 640 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 640 litre sahte içki ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de 640 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, merkez Toroslar ilçesinde sahte içki üretildiği belirlenen depoya operasyon düzenlendi.

        Adreste 640 litre sahte içki ele geçiren ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        Bakan Şimşek açıkladı: Kira sözleşmelerinde e-devlet dönemi
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Köpeği boyayıp sattılar!
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Netanyahu: İran'daki saldırı kesin ve güçlüydü
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        Lübnanlı iş insanı ve politik danışman Karam Habertürk'te
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        TÜRK-İŞ'ten vergi tarifesinde güncelleme talebi
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Beşiktaş'ta genel kurul başladı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'

        Benzer Haberler

        Mersin'de esnaf, köpeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu çocuklardan şikayetçi...
        Mersin'de esnaf, köpeğinin ölümünden sorumlu tuttuğu çocuklardan şikayetçi...
        Yavru köpek, çocuklar sevdikten saniyeler sonra öldü
        Yavru köpek, çocuklar sevdikten saniyeler sonra öldü
        Yavru köpek, çocukların sevdikten saniyeler sonra öldü
        Yavru köpek, çocukların sevdikten saniyeler sonra öldü
        Parkta tartıştığı kişilere ciple çarptı
        Parkta tartıştığı kişilere ciple çarptı
        Mersin sahilinde cipini kavga ettiği kişilerin üzerine süren zanlı yakaland...
        Mersin sahilinde cipini kavga ettiği kişilerin üzerine süren zanlı yakaland...
        ÇBK Mersin – Botaş: 74-79
        ÇBK Mersin – Botaş: 74-79