Mersin'de yatak ve baza üretilen atölye yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangını duyar duymaz atölyesine geldiğini dile getiren Yıldırım, "Geldiğimde yanıyordu. Emeklerim gitti, başka bir şey yok. Ne yapacağım bilmiyorum." diye konuştu.

Yangında atölyedeki yatak ve bazalar zarar gördü, iş yerinin üst katındaki ev ve sokaktaki minibüste hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki Dursun Yıldırım'a ait atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yatak ve baza imalatı yapılan atölye yanarak kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.