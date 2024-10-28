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        Mersin'de polis ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Mersin'de polis ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:51 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:51
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        Mersin'de polis ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Mersin'de polis ekiplerince öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Yenişehir, Mezitli, Toroslar ve Erdemli ilçelerindeki okulları ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

        Emniyet kemerinin önemini anlattıkları öğrencilere servis araçlarına binme konusunda uyarılarda bulunan ekipler, soruları yanıtladı.

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